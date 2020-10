«C’est l’esprit d’aventure qu’on reprend en ce moment», dit Paul St-Pierre Plamondon

Au lendemain de son élection, le nouveau chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, sent que le parti est prêt au changement.

«Les membres ont choisi le changement. Je partais à 5% en début de course, dans une course qui a duré neuf mois avec deux vagues de COVID. Je deviens chef du PQ à 43 ans, je ne suis pas député. Il y a là quelque chose d’euphorisant. Je pense que c’est l’esprit d’aventure qu’on reprend en ce moment. On a le goût de ce qui s’en vient», se réjouit-il.

Chef extra-parlementaire

Paul St-Pierre Plamondon n’étant pas député, il ne siège pas à l’Assemblée nationale. Il ne voit cependant pas cette situation comme un désavantage.

«Quand on n’est pas en commission parlementaire, on peut être avec les gens, on peut être sur le terrain, on peut travailler sur d’autres projets», soutient-il.

Il rappelle d’ailleurs que René Lévesque avait été dans cette situation pendant six ans et que Jacques Parizeau et François Legault ont fait de même.

«Comme chef extra-parlementaire, je trouve que c’est la meilleure position pour insuffler un élan d’énergie au parti en étant proche des gens et en faisant parler du parti. Ce n’est pas un désavantage d’être un chef extra-parlementaire, au contraire», assure Paul St-Pierre Plamondon.

Miser sur le nationalisme

S’il compte être honnête et transparent sur le fait que son parti est en faveur de l’indépendance du Québec, le nouveau chef du PQ compte aussi miser sur le nationalisme pour séduire les Québécois.

«Il y a notre projet de pays, mais il y a aussi le nationalisme que nous, on assume et pour lequel on est sérieux. C’est une chose de dire "nationalisme" tout le temps comme de la poudre aux yeux, mais qu’est-ce qui se passe vraiment pour protéger nos entreprises d’ici? Qu’est-ce qui se passe lorsque le fédéral nous dit non constamment, lorsque le français recule?», souligne-t-il.

Paul St-Pierre Plamondon souhaite que son parti se porte à la défense des Québécois, notamment concernant la gestion de la pandémie par le gouvernement de François Legault.

«Le Parti québécois, à la défense des Québécois, a un rôle à jouer au cours des prochains mois pour que les Québécois aient toute l’information et puissent maintenir un minimum de confiance envers le gouvernement», dit le nouveau chef.

Écoutez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.