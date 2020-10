Deux restaurateurs montréalais ont tout quitté en 2012 pour aller vivre le rêve américain, à Fort Lauderdale en Floride, mais la crise sanitaire les plonge dans l’insécurité.

• À lire aussi: J.E en Floride | «Voici la maison la plus chère de Fort Lauderdale!»

• À lire aussi: J.E en Floride | Trump : «un danger pour les Américains»

• À lire aussi: J.E | «Les snowbirds reviendront-ils en Floride ?»

Claudia D’anello et Enrico Di Buono du resturant la Cucina se considèrent comme «des survivants». L’émission J.E est allée à leur rencontre.

Ils se spécialisent dans la confection de polpettes, ces boulettes italiennes dont la recette est importée du restaurant familial Magnani à Montréal, l’une des meilleures tables italiennes de la métropole.

Malgré leur renom, rien n’est garanti, et ils craignent de tout perdre.

«On a eu peur de tout perdre et on a encore peur. On s’attendait à une bonne saison surtout avec les Québécois qui descendent... Mais là il n’y a personne qui descend. On est des survivants !» Lance Enrico entre deux gorgées de vin sicilien.

Les restaurateurs refusent de se plaindre, alléguant qu’ils sont en santé et qu’ils travaillent malgré tout.

Claudia et Enrico voient le 3 novembre, date de l’élection présidentielle, comme un moment charnière qui pourrait tout changer pour la suite de la crise.



***Voyez leur entrevue dans la vidéo intégrale ci-dessus. ***