Montréal et Québec : Six hôtels où «partir en voyage» près de chez soi

Même si les frontières internationales s’ouvrent tranquillement aux touristes, ce n’est pas demain la veille qu’on pourra voyager avec insouciance aux quatre coins de la planète. Ni même aux quatre coins du Québec, si la courbe ne se «raplatit» pas. Mais il reste quand même quelques options pour s’évader, et les séjours à l’hôtel près de chez soi en font partie.

Voici quelques établissements qui offrent des promotions, du confort et un changement de décor, à Québec et à Montréal.



À MONTRÉAL

Hôtel Nelligan

Gens de la métropole, à quand remonte votre dernière vraie visite du Vieux-Montréal? Situé sur la rue Saint-Paul, l’hôtel Nelligan (4 étoiles) offre des chambres contemporaines à l’intérieur de bâtiments des années 1850, et s’est retrouvé dans le dernier top 10 des meilleurs hôtels urbains du Canada du magazine «Travel + Leisure». Une belle adresse pour redécouvrir les charmes et les rues pavées du Vieux-Montréal.

- Des promotions offrant 20 % ou 25 % de rabais sont en cours.

- Infos: hotelnelligan.com/fr



Le Germain Montréal

L’hôtel boutique Le Germain Montréal (4 étoiles) a rouvert ses portes sur la rue Mansfield en janvier 2020 après d’importantes rénovations. On s’y rend donc pour profiter de son nouveau décor, inspiré des années 1960, ainsi que pour le grand confort de ses chambres. C’est un endroit idéal pour un séjour de cocooning urbain, au coeur d’un centre-ville que l’on est plusieurs à ne pas avoir vu depuis belle lurette.

- Parmi les promotions du moment: 20 % de rabais pour les clients québécois.

- Infos : www.germainhotels.com



COURTOISIE / FACEBOOK, RITZ-CARLTON MONTR�AL

Ritz-Carlton Montréal

Vous pouvez vous permettre le grand luxe? Pourquoi ne pas y aller avec un grand classique montréalais: le Ritz-Carlton de la rue Sherbrooke, qui a accueilli ses premiers clients en 1912. Vous y trouverez des chambres et suites rénovées au look classique, mais à la fine pointe de la technologie.

- Un forfait «staycation» avec repas à la chambre est offert actuellement, ainsi qu’une promo avec la 3e nuit gratuite.

- Infos: www.ritzcarlton.com/fr/hotels/canada/montreal



À QUÉBEC

COURTOISIE / MONAST�RE DES AUGUSTINES

Le Monastère des Augustines

Cet «hôtel d’expérience» du Vieux-Québec est installé à même l’ancien Hôtel-Dieu tenu par les Augustines, et sa mission est axée sur la santé holistique. Dans des édifices patrimoniaux rénovés, on y trouve des chambres «authentiques» (style monastique, salle de bain partagée) et des chambres «contemporaines» (avec toutes les commodités), ainsi qu’un espace musée. Un lieu tout désigné pour les gens de la capitale qui ont besoin de se retrouver et de se reposer.

- Différents forfaits offerts, dont des forfaits «séjours solidaires» destinés aux soignants.

- monastere.ca/fr



Fairmont Le Château Frontenac

Qui dit «Québec» dit automatiquement «Château Frontenac». Cet hôtel iconique, qui a été construit par la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, a ouvert ses portes en 1893. Aujourd’hui, il offre quelque 600 chambres et suites 5 étoiles est considéré comme un lieu historique national.

- Plusieurs rabais en ce moment, dont un forfait «tout compris» avec déjeuner et souper à la chambre.

- Infos: www.fairmont.fr/frontenac-quebec



Hôtel 71

Le style moderne de cet hôtel boutique 4 étoiles contraste avec le charme historique du Vieux-Québec où il se trouve, et c’est l’une des raisons qui le rend populaire auprès des voyageurs. Il compte 60 chambres, suites et lofts, ainsi que d’agréables espaces communs. Mention spéciale à la suite Penthouse, avec sa cuisinette dans un ancien coffre-fort et sa terrasse avec vue.

- 25 % de rabais sur certaines chambres avec le code promo OFFREOTQ.

- Infos: hotel71.ca

Rappel COVID-19

- La santé publique recommande à tous de limiter les déplacements interrégionaux, surtout à ceux qui habitent en zone rouge.

- Consultez la carte des paliers d'alerte pour suivre l'évolution de la situation et pour en savoir plus sur les restrictions en vigueur: www.quebec.ca/sante