Québec demande l’aide des chasseurs pour freiner la propagation de la COVID-19

Québec demande la collaboration des chasseurs pour éviter la propagation du virus.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Don d'orignal pour les sans-abri à Saguenay

Alors que de nouveaux secteurs passeront au palier rouge avec alerte maximale à compter de dimanche, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a fait un important rappel concernant les activités de chasse.

La suite de la saison n’est pas compromise, mais pour les chasseurs qui feront tout de même le choix de se déplacer, il est demandé de limiter le plus possible les contacts et les sorties dans les lieux publics, notamment les commerces des régions visitées.

Le Québec étant au cœur de sa saison de chasse automnale, le Ministère rappelle également aux détenteurs d'un permis de chasse qu'ils doivent s'assurer de respecter en tout temps les consignes des autorités de la santé publique:

- pour l'ensemble des citoyens, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité;

- pour l'ensemble des citoyens, d'éviter les rassemblements tant intérieurs qu'extérieurs, ainsi que de maintenir en tout temps une distance de deux mètres entre les personnes;

- aux personnes qui habitent dans une région qui se trouve au palier orange ou rouge, d'éviter de se rendre dans une zone verte, jaune ou orange ainsi qu'à l'extérieur du Québec, sauf pour les déplacements essentiels;

- que toutes leurs provisions sont faites avant le départ du séjour de chasse.

Pour les chasseurs, une vigilance accrue est aussi recommandée au retour si des contacts étroits ont été inévitables.