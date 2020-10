Rimouski: une automobiliste et son passager fuient les policiers

Pris en chasse par la police pour un excès de vitesse, une conductrice et son passager ont pris la fuite à pied tout en laissant en plan une autre occupante qui était légèrement blessée, tôt samedi, près de Rimouski.

Vers 2 h 30, les policiers ont repéré un véhicule roulant à haute vitesse dans la direction opposée, alors qu’ils se trouvaient sur la route 298 dans le secteur des Hauteurs, au sud-est de Rimouski, un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h.

Les agents ont fait demi-tour, perdant alors de vue le véhicule qu’ils tentaient d’intercepter. Ils l’ont retrouvé moins d’un kilomètre plus loin dans un fossé.

Après la sortie de route, l’automobiliste et un passager ont abandonné le véhicule et pris la fuite à pied. Une autre passagère se trouvait en arrière et avait des blessures jugées mineures.

Des recherches ont eu lieu pendant la nuit pour tenter de retrouver les fuyards. En début de journée, on ne les avait pas retrouvés. La SQ poursuit son enquête dans ce dossier.