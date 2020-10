Son objectif : motiver les jeunes à suivre les règles sanitaires

Le mot clic: J'embarque, c'est la nouvelle offensive d'une jeune femme qui a décidé de faire sa part dans la lutte contre la COVID-19.

Puisque les rassemblements entre amis au parc et partout ailleurs sont interdits en raison de la COVID-19, la meilleure façon d'interpeller les jeunes à l'importance de respecter les règles sanitaires est probablement les réseaux sociaux. Et le message est d'autant plus percutant lorsqu'il est lancé par des jeunes de leur génération.

«Ce qui passe à LCN, puis les communiqués de monsieur Legault et tout, c'est sûr que le message est important, sauf que si on ne le regarde pas, on manque les messages. Puis c'est comme ça que je voulais passer mon message par les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sentais que nous les jeunes, on était invincibles, qu'on n'allait jamais l'attraper. Puis je me suis dit que j'aimerais ça entendre les jeunes parler, savoir s’ils ont eu la COVID, des symptômes. Affirme Annabella Carbonneau, l’instigatrice de la vidéo «J’embarque»

«J'ai tout fait et je me suis dit ça marche ou ça ne marche pas. Finalement, mes amis, mes proches m'ont soutenue là-dedans. Tout le monde a partagé la vidéo sur Instagram, puis j'ai essayé de virer ça dans la situation que si tu fais les 28 jours, c'était plus cool que si tu ne le fais pas. J'ai essayé de montrer ça d'une façon plus positive, plus le fun. Je me dis, crime, si tu vois dans ton ami dans le vidéo, si tu te dis, exemple, lui il fait le confinement, ça va peut-être te motiver toi aussi. Parce qu'au final, c'est notre futur qui va être affecté, puis c'est maintenant qu'on peut changer les choses.»

La vidéo mise en ligne sur Instagram il y a une semaine a déjà été vue plus de 40,000 fois.