Vente de Transat: la faute de la pandémie et d'Ottawa, dit un expert

L’entente pour la vente de Transat à Air Canada pour 190 millions $, soit seulement le quart du prix proposé l’an dernier, est une des conséquences de la pandémie, mais aussi de l’inaction du gouvernement fédéral, explique un expert.

«C’est une démonstration de comment la COVID-19 est venue frapper de plein fouet les opérations, la capacité de générer des revenus, mais aussi leur valeur boursière», explique Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique à l’UQAM.

Selon lui, la somme est réaliste. «Quand on évalue la valeur, le potentiel, la capacité de réaliser des revenus et surtout sa capacité à réaliser des marges bénéficiaires. Quand 90% de vos opérations ont disparu, votre capacité de générer des revenus diminue largement. Aujourd’hui, Air Transat ne fait presque pas de revenus», ajoute M. Ebrahimi.

Même si le prix final est très loin de celui lors de la première offre, c’est malgré tout une bonne nouvelle pour l’entreprise.

«C’est un investissement dans le potentiel de cette entité pour la période post-COVID», dit-il en précisant que Transat est une très bonne entité.

La faute à Ottawa

Cet expert croit fermement que le gouvernement fédéral n’a pas joué son rôle dans ce dossier.

«J’ai honte du comportement du gouvernement canadien dans la mesure où c’est sa juridiction l’aviation», lâche le spécialiste.

Alors que pratiquement tous les pays du monde sont venus à la rescousse des compagnies aériennes, le Canada n’a rien fait, dit-il. Cette inaction rend alors le travail difficile pour nos entreprises.

«Air Transat, Air Canada, WestJet, Porter, doivent aller concurrencer demain avec ces compagnies qui ont touché des milliards et des milliards», dit-il.

«Qu’est-ce qui passe dans la tête de nos dirigeants? On n’a rien fait, on ne fait rien», lance-t-il.

Il croit que le gouvernement aurait dû investir pour protéger les emplois, mais aussi l’expertise canadienne.

«On a tout ça et on a un gouvernement qui les a complètement abandonnés», martèle-t-il.

Selon lui, le gouvernement doit agir pour aider ces compagnies extrêmement fragilisées.

«Si on veut garder au Canada notre souveraineté dans notre ciel, on va devoir les aider davantage. On dirait que le gouvernement fait tout pour les faire tomber ces compagnies», conclut M. Ebrahimi.