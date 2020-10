«Deux sœurs et un duplex»: les petits secrets de Valérie et Andrée-Anne

Alors qu’on s’apprête à les voir rénover ensemble un duplex du Plateau-Mont-Royal pour réaliser leur rêve de devenir voisines, dans la nouvelle série «Deux sœurs et un duplex», à CASA, Valérie et Andrée-Anne Chevalier se mouillent et nous révèlent quelques-uns de leurs petits secrets «domestiques»!

• À lire aussi: Camille Charland Perez explorera les mini chalets à CASA

• À lire aussi: Bob le Chef, nouvel animateur d’«Arrive en campagne»

• À lire aussi: Deux sœurs, un duplex... et quelques tensions!

1 - Quelle est la plus grande qualité de ta sœur dans une maison?

Valérie: «C’est une femme à tout faire! Quand j’ai besoin d’aide pour de la plomberie, monter un meuble ou réparer quelque chose, Andrée-Anne est toujours là!»

Andrée-Anne: «Valérie est une fine cuisinière et elle est super ordonnée. Toute chose est à sa place!»

2 - Quel est le plus grand défaut de ta sœur dans une maison?

V: «Elle est un peu plus traîneuse que moi!»

AA: «Elle est super ordonnée, chaque chose est à sa place et doit y retourner illico! (rires)»

PHOTO COURTOISIE/CASA

3 - Laquelle de vous deux est la plus bordélique?

V: «Ma sœur!»

AA: «Clairement moi!»

4 - Laquelle de vous deux prend le plus son temps dans la salle de bain le matin?

V: «Clairement moi!»

AA: «Valérie! Elle prend des douches interminables, et elle a ensuite toute une routine beauté. Sauf quand elle tourne, parce qu’elle est souvent à la dernière minute ou en retard, et c’est quelqu’un d’autre qui s’occupe de la maquiller!»

5 - Laquelle de vous deux se couche le plus tôt?

V: «Ça dépend vraiment de notre horaire.»

AA: «C’est très variable...»

6 - Laquelle de vous deux est la plus économe?

V: «Ma sœur!»

AA: «Moi! En tout cas, c’est moi qui en parle le plus!»

7 - Laquelle de vous deux tient le plus à avoir un décor digne de Pinterest?

V: «Très clairement moi!»

AA: «Valérie, sans aucune hésitation! Elle en a passé, des heures, à chercher des inspirations sur Pinterest!»

PHOTO COURTOISIE/CASA

8 - Laquelle de vous deux est la plus habile dans les rénovations?

V: «Andrée-Anne! (sourire)»

AA: «Ça, c’est moi! Valérie est très bonne pour déléguer; elle va trouver la bonne personne pour le faire, mais ça ne sera pas elle!»

9 - Laquelle de vous deux est la plus habile dans la cuisine?

V: «Moi (sourire). En fait, ma sœur cuisine bien, mais elle n’aime pas ça.»

AA: «Valérie! Moi, je me débrouille, mais je ne suis pas douée pour improviser avec ce qu’il y a dans le frigo. Ça me prend une recette! Valérie peut concocter un délicieux repas avec ce qu’elle a sous la main, sans problème.»

10- Comment décrirais-tu le concept de votre émission pour convaincre les gens de la regarder?

V: «"Deux sœurs et un duplex", c’est notre "vraie vie"! Ce sont nos rénovations, notre rêve de devenir propriétaires et voisines qui se concrétise, avec toutes les embûches qu’on a rencontrées en cours de route. Mais, promis, le résultat vaut la peine!»

AA: «L’émission relate la (très grande!) aventure de nos travaux, qui n’ont pas été de tout repos! C’est aussi la présentation de notre dynamique à deux, de nos goûts et nos choix, qui ne sont pas si souvent alignés... Mais on a relevé le défi, et on est plus proches que jamais (sourire). L’émission est une fenêtre sur nos vies de la dernière année, qui a été riche en rebondissements!»

«Deux sœurs et un duplex», le lundi, à 19 h 30, à CASA, à compter du 12 octobre. L’émission sera suivie, à 20 h, de la deuxième saison de «Viens voir mes rénos», avec Kevin Raphael.