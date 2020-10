Tragédie à Wendake: Deux jeunes enfants victimes de meurtre

Deux jeunes enfants ont été victimes de meurtre dans ce qui s’apparente à un drame familial à Wendake dans la Capitale-Nationale.

La tragédie s’est déroulée dans une résidence de la rue du Chef Nicolas-Vincent, la nuit dernière. Les deux petites victimes y ont d'ailleurs été retrouvées sans vie.

Un homme de 30 ans s’est rendu de lui-même au Service de police de la Ville de Québec, vers 2h, la nuit dernière.

Il doit être rencontré par les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) qui mènent l’enquête. La SQ travaille en collaboration avec la police de Wendake.

L’homme est détenu en lien avec le double meurtre. Il a été transféré au centre hospitalier pour une évaluation.

«Pour le moment, on est prudent avec les liens (entre l’homme et les victimes). Il pourrait s’agir d’un drame familial, mais on travaille avec prudence», fait savoir Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

«Outre le fait que l’on confirme le décès, on n’élaborera pas sur les causes et circonstances du décès. L’autopsie aussi viendra corroborer certaines informations», précise Ann Mathieu.

L’identité judiciaire se rendra sur place afin d’expertiser la scène de crime.