Près de 1215 indépendants sont candidats à la présidence

Près de 1215 Américains se présentent en tant que candidats indépendants pour les élections présidentielles du 3 novembre prochain.

D’après BBC News, toutes les candidatures indépendantes enregistrées à la Commission électorale fédérale ne sont pas à prendre avec le même niveau de sérieux.

Alors que les candidatures démocrate et républicaine remplissent l’espace public, les indépendants ont plus de difficulté à faire campagne. Pour Jade Simmons, candidate indépendante à la présidence, son plus grand défi est simplement de faire savoir qu’elle existe.

« Je sais que cela semble fou, compte tenu de l’histoire des indépendants ! Nous pensons que si nous restons debout assez longtemps, il y aura encore plus de perturbations à venir — que la plupart des Américains verront que les deux options actuelles ne sont pas le choix », a-t-elle confié en entrevue à BBC News.

Alors que Joe Biden et Donald Trump sont inscrits sur tous les bulletins de vote du pays, les indépendants doivent respecter de nombreux délais et exigences imposées par les États.

Ainsi, le nom de Jade Simmons apparaît sur les bulletins de vote en Oklahoma et en Louisiane ; mais dans 31 autres États, elle est inscrite en tant que candidate par écrit. Autrement dit, le vote ne comptera que si les électeurs écrivent directement son nom sur le bulletin.

Pour l’instant, George Washington est le seul président à avoir été élu alors qu’il était un candidat indépendant.