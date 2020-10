La princesse Diana plus belle femme de la royauté

La beauté est peut-être subjective, mais il n’en demeure pas moins qu’une célèbre formule mathématique utilisée en Grèce antique pour évaluer la perfection des visages consacre la princesse Diana comme la plus belle personnalité royale.

L’ancienne épouse du prince Charles, décédée tragiquement dans un accident de la route en 1997, récolte près de 90 % à ce test de la beauté effectué par le chirurgien plasticien Julian De Silva, selon le quotidien britannique «Daily Mail».

Utilisé durant la Renaissance par nul autre que Léonard de Vinci pour concevoir sa mythique œuvre «l’Homme de Vitruve, ce test basé sur une formule mathématique a intéressé le chirurgien plastique qui s'en est servi pour classer les femmes de la royauté à travers le monde entier.

Cette équation prend en compte la mesure des traits du visage, leur rapport entre eux et leur symétrie.

Si le Dr de Silva en arrive à un tel résultat, c’est en partie à cause de la quasi-perfection du front, de ses sourcils et de Diana.

«Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle», implore peut-être la méchante reine dans les films de Blanche-Neige.

Mais si Diana avait accédé au trône et qu’elle avait vécu assez longtemps pour voir ses fils se marier, elle n’aurait pas eu à être jalouse, toujours selon le fameux barème des Grecs.

Reste que ses belles-filles, Meghan Markle et Kate Middleton, ont elles aussi un faciès remarquable.

La duchesse du Sussex, première métisse au sein de la famille royale britannique, récolte 87 % pour son joli minois, en quatrième place, devançant d’un point l’épouse du prince William.

Ailleurs qu'au Royaume-Uni, le Dr De Silva souligne la beauté exceptionnelle de la reine Rania de Jordanie, qui récolte presque le même score que Diana, en deuxième position.

«La reine Rania est la plus belle personnalité royale vivante et une femme incroyablement attirante. Elle avait les notes les plus élevées de toutes pour son menton de forme classique et avait également une note élevée pour ses lèvres», a-t-il commenté, en entrevue au «Daily Mail».

Sans surprise, la mythique actrice d’Hollywood Grace Kelly fait aussi bonne figure au classement au troisième rang. Celle qui avait épousé le prince Rainier de Monaco a obtenu une note presque parfaite pour le positionnement de ses yeux.