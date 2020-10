Retrouvée morte après un jeûne qui l'a fait délirer

Le corps d’une mère de famille, disparue depuis le mois dernier, aurait été retrouvé samedi dans une voiture immergée dans un marais de la Floride.

Les autorités n’ont pas officiellement identifié la dépouille, mais selon la police de Venice, il s’agirait de Tracey Lynn Rieker, 44 ans.

Des moyens importants avaient été déployés après sa disparition le 30 septembre dernier.

Selon sa famille, la femme jeûnait intensément pour des raisons religieuses au moment de sa disparition et commençait à montrer des signes de délire.

«Elle avait du mal à dormir et ne mangeait presque pas», avait confié son conjoint, Christian, au réseau de télévision local WTVT.

«Elle était vraiment concentrée sur sa mission religieuse. Ce jour-là, quand nous nous sommes levés, la voiture n’était plus là et elle non plus. Sa voiture à elle et sa sacoche étaient encore là, donc nous avons contacté les autorités.»

Le conjoint et les quatre enfants de Mme Rieker se sont dits sous le choc après le dénouement tragique de cette histoire.

«Nous espérons que l’enquête en cours nous donnera bientôt des réponses», ont-ils fait savoir dans un communiqué.

«Nous remercions toutes les personnes qui ont donné de leur temps ou des moyens pour retrouver Tracey.»