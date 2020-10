Le CH signe avec Toffoli pour 4 ans

Le Canadien de Montréal a octroyé un contrat de quatre ans à l’attaquant Tyler Toffoli, lundi.

L’ailier droit touchera un salaire annuel de 4,25 millions $.

L’Ontarien de 28 ans était joueur autonome sans compensation, lui qui a disputé la fin de la dernière saison et les séries éliminatoires avec les Canucks de Vancouver.

L’équipe de la Colombie-Britannique l’avait acquis des Kings de Los Angeles en février dernier. Le droitier de 6 pi et 197 lb avait préalablement disputé sept saisons avec le club californien.

Les Canadiens s’entendent avec l’attaquant Tyler Toffoli sur les termes d’un contrat de quatre saisons (jusqu’en 2023-2024). L’entente est d’une valeur annuelle de 4,25 M$.



En 68 matchs en 2019-2020, Toffoli a amassé 24 buts et 20 mentions d’aide pour 44 points. Il a ajouté deux réussites et autant d’aides pour quatre points en sept rencontres éliminatoires.

Le choix de deuxième tour (47e au total) était de la formation des Kings quand celle-ci a remporté la coupe Stanley en 2013-2014.

En carrière, il a touché la cible à 145 reprises et fourni 155 mentions d’aides pour 300 points en 525 parties.

Il s’agit du deuxième ailier droit que le Canadien acquiert dans la présente saison morte. La semaine dernière, le CH a obtenu Josh Anderson des Blue Jackets de Columbus contre Max Domi.

Brendan Gallagher et Joel Armia sont les deux autres ailiers droits naturels du Bleu-Blanc-Rouge.

L’ajout de Toffoli s’inscrit également dans une tendance qu’a prise Marc Bergevin dernièrement, soit celle de grossir son club.

En plus du dernier arrivé et d’Anderson, qui mesure 6 pi et 3 po, le DG du Canadien a aussi fait l’acquisition du défenseur Joel Edmundson. Ce dernier mesure 6 pi et 4 po et pèse 215 lb.