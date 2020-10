Son enfant renvoyé de la garderie après quatre jours de fréquentation

Après deux ans et demi d'attente, une mère de Montréal a enfin obtenu une place en garderie pour son jeune garçon. Mais après seulement 4 jours de fréquentation, l'enfant a été retourné à la maison.

La mère du petit Mohammed, deux ans et demi, a placé son nom sur la liste pour obtenir une place en garderie dès sa naissance. Or, surprise, en septembre dernier, elle finit par obtenir une place pour son fils dans une garderie subventionnée.

Mohammed est un peu turbulent et il a des problèmes de langage. Il doit d'ailleurs voir un orthophoniste au cours des prochains mois.

Sa mère voudrait l'aider à pouvoir socialiser parce qu'il n'a pas de frères et sœurs et, en période de pandémie, il ne peut pas avoir de contact avec ses amis.

Mohammed est allé quatre fois et il semble qu'il était trop turbulent pour la garderie. Finalement, elle a reçu une lettre du propriétaire lui disant que les ressources à l'intérieur de l'installation n'étaient pas suffisantes en cette période de pandémie. Donc, on a mis le petit dehors et sa mère est indignée.

«C'est comme si mon fils était un extraterrestre. Ils me disent par exemple qu'on va lui dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela et lui, il n'écoute pas, c'est normal, c'est un enfant. Ils l'ont rejeté comme ça, c'est comme une forme de discrimination», raconte Imane Majboud, mère du garçon.

Lors d’une conversation téléphonique, la propriétaire de la garderie a référé à la coordonnatrice qui n’a pas rappelé TVA Nouvelles.