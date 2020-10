Un enfant meurt dans une collision avec une calèche en Ontario

Un enfant de dix ans est mort et un second enfant de neuf ans a été grièvement blessé à la suite d’un accident entre une calèche tirée par un cheval et un véhicule en Ontario, dimanche soir.

L’accident est survenu vers 20 h 45 à Brockton, à environ deux heures en voiture au nord-ouest de Toronto.

Le premier enfant dans la calèche est mort sur le coup, tandis que le plus jeune a été transporté en hélicoptère dans un centre hospitalier de London, ont rapporté différents médias ontariens. Sa vie était en danger.

La route Bruce County, où s’est déroulé le tragique accident, était fermé pour la reconstitution des événements par les enquêteurs.