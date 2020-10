Montréal: une septuagénaire portée disparue

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver une femme de 71 ans protée disparue.

Elisabeth Morrison a été vue pour la dernière fois lundi vers 18 h 30 dans un centre d’hébergement dans l’arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie.

La femme à la peau blanche mesure 1 m 50 (4 pi 11 po), pèse 49 kg (108 lb) et a les yeux bleus et les cheveux gris.

Morrison parle français et a l’habitude de fréquenter les restaurants McDonald’s.

Elle portait un manteau court rose fuchsia avec capuchon, un chandail de laine beige, un chandail à col montant, un pantalon en denim foncé et des souliers de course mauve avec semelle noire et blanche.

La septuagénaire se déplace à pied et commence à souffrir d’Alzheimer. Elle pourrait donc avoir de la difficulté à s’orienter.

Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, le service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.