Procès Rozon : «Il s’est comme jeté sur moi»

Gilbert Rozon se serait «jeté» sur une employée d’une station de radio pour tenter de l’embrasser avant de la violer quelques heures plus tard, a raconté à la cour la plaignante au début du procès du magnat de l’humour déchu.

«Je me souviens de l’oppression, du lâcher-prise, de me dire de penser à autre chose et que ça va se finir», a expliqué la première témoin au procès de Rozon, ce matin au palais de justice de Montréal.

L’ancien magnat de l’humour est accusé de viol et d’attentat à la pudeur, pour des faits qui se seraient déroulés à Saint-Sauveur, en 1980. Les accusations indiquaient au départ 1979, mais elles ont été amendées en cours de processus judiciaire.

La femme, dont on ne peut divulguer l’identité, a expliqué qu’à l’époque, elle travaillait comme technicienne pour une station de radio quand elle a rencontré Rozon.

«On s’était croisé, on a socialisé, ça a découlé en une invitation pour sortir un soir», a-t-elle expliqué.

Le duo se serait ensuite rendu dans une discothèque de Saint-Sauveur. Selon la femme qui avait à l’époque 20 ans, la soirée s’est déroulée de façon « neutre ». Mais après, plutôt que de la ramener chez elle, Rozon lui aurait demandé de faire un détour « pour chercher des papiers chez sa secrétaire » qui habitait non loin de là.

«Tiraillement»

Une fois sur place, Rozon se serait toutefois essayé sur la victime, qui a dû le repousser.

«Il s’est comme jeté sur moi pour m’embrasser, a expliqué la témoin. J’ai réagi, il y a eu du tiraillement, on s’est retrouvé au sol, un bouton de ma chemise a foutu le camp. Il a relevé ma jupe, je me suis débattue, je lui ai dit d’arrêter.»

Rozon aurait obtempéré. La femme lui aurait alors demandé de la ramener chez elle, mais ce dernier, prétextant qu’il était trop fatigué, lui aurait dit qu’elle devait rester dormir sur place.

«Je n’avais pas envie d’appeler mon père à 3 h du matin, a-t-elle expliqué. Il était intense, je me serais fait ramasser d’aplomb.»

La témoin a alors expliqué être allée dormir dans un lit, mais à son réveil, Rozon était sur elle. C’est à ce moment qu’il l’aurait violée.

Colère

«La seule chose dont je me souviens, c’est la fenêtre, parce que c’est ce que je regardais, a-t-elle dit. Après, j’étais en colère contre moi de l’avoir laissé faire ça, je m’étais défendue avant alors pourquoi je n’ai pas continué?»

Et 40 ans plus tard, elle dit avoir toujours cette même colère. Elle a finalement porté plainte contre Rozon, à la suite de la vague de dénonciations de femmes, qui accusent le fondateur de Juste pour rire d’être un prédateur sexuel.

«Je me souviens de la contrainte, de la domination, du pouvoir pour qu’il fasse ce que je ne l’avais pas laissé faire», a expliqué la témoin.

Rozon, qui a plaidé non coupable, est arrivé au palais de justice de Montréal accompagné de proches. Il a toujours clamé être innocent et a déjà déploré d’avoir fait les frais d’une « espèce de folie, d’hystérie médiatique » dans la foulée du mouvement #MoiAussi sur les réseaux sociaux.

«Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un, à une personne qui m’a dit non. Jamais», avait-il dit en marge d’une audience à la cour pour un litige commercial, en février 2018.

Des 14 plaintes contre l’accusé de 65 ans, une seule qui a été retenue par la Couronne. La femme ne fait d’ailleurs pas partie du regroupement « les Courageuses », qui sont présentement devant la Cour suprême afin d’intenter une action collective de plus de 10 millions $ contre Rozon.

Courageuses

La comédienne Patricia Tulasne, qui représente les Courageuses et dont la plainte à la police n’avait pas été retenue par la Couronne, était d’ailleurs présente ce matin au palais de justice de Montréal.

«On est une petite partie des Courageuses et on n’est que la pointe de l’iceberg, a-t-elle dit juste avant le début du procès. Ça fait très longtemps qu’on attend ce moment, alors je ne vous cacherai pas que je suis un peu anxieuse de l’issue de ce procès, mais en même temps c’est ce qu’on voulait qu’il soit traduit devant la justice après ça le reste ne nous appartient pas, c’est à la justice de décider s’il va être déclaré coupable ou non.»

Rozon est défendu par le criminaliste Pierre Poupart, tandis que Me Bruno Ménard officie pour la Couronne. Le procès est présidé par la juge Mélanie Hébert.

Parallèlement au procès qui débute ce matin, Rozon a intenté la semaine dernière une poursuite en diffamation de 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, qui l’ont accusé d’être un agresseur sexuel durant une émission de La semaine des 4 Julie, il y a trois semaines, à la station de télé Noovo.

«À l’évidence [les déclarations lors de l’émission] avaient pour objectif principal de discréditer [Rozon] aux yeux du public, moins de deux semaines avant la tenue du procès criminel où il doit se défendre d’allégations d’agressions sexuelles», pouvait-on lire dans le document de cour.