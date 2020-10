Québec vient en aide à Montréal

Le gouvernement du Québec a octroyé une aide de 263 millions de dollars à la Ville de Montréal afin de limiter les impacts de la pandémie sur ses finances.

Près du quart de l'enveloppe totale de 800 M$ du gouvernement provincial pour les municipalités ira à la métropole afin d'alléger les impacts de la pandémie sur les finances de l'administration montréalaise, ont indiqué mardi en conférence de presse la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Cette aide devrait permettre d'éviter une hausse des taxes municipales pour les citoyens et les entreprises tout en protégeant les services qui leur sont offerts.

Rappelons que malgré le contexte de la pandémie, le gouvernement provincial a refusé que les municipalités de la province puissent terminer l'année 2020 avec un déficit. La mairesse de Montréal Valérie Plante avait d'ailleurs songé à demander la permission à Québec d’enregistrer un déficit d’environ 500 M$ en juin dernier.

Avec l'arrivée de la seconde vague de la COVID-19, la majorité des entreprises continue de privilégier le travail à distance. Seuls 5% à 10% des quelque 300 000 travailleurs étaient de retour dans les tours à bureaux du centre-ville de Montréal au début septembre.

Le centre-ville de la métropole demeure pratiquement désert sept mois après le début de la pandémie.

Revenus compensés

L'aide financière annoncée par Québec permettra entre autres à l'administration Plante de compenser toute source de revenus affectée par la pandémie comme ceux provenant des amendes et de stationnement.

Les revenus des stationnements tarifés sur rue n'ont rapporté que 22,6 M$ à la Ville de Montréal en date du 31 août, révèlent des chiffres fournis au 24 Heures par l'Agence de mobilité durable, l'organisme qui gère les revenus de stationnement.

Les quelque 18 000 places de stationnements rapportaient annuellement près de 60 M$ dans les coffres de la Ville entre 2015 et 2018. Ce chiffre sera loin d'être atteint en 2020 si la tendance se maintient.