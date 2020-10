Révolte de commerçants de Palerme contre la mafia locale

La révolte de commerçants de Borgo Vecchio, un quartier de Palerme, contre le racket imposée par la mafia locale a conduit mardi à un coup de filet des forces de l'ordre qui ont procédé à 20 arrestations.

«Merci aux commerçants qui ont eu le courage de dénoncer ceux qui les extorquaient et ont permis un coup de filet antimafia (...) dans un quartier où les organisations criminelles exercent un contrôle capillaire sur le territoire», a réagi la ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, dans un communiqué.

Les personnes arrêtées sont accusées notamment d'association mafieuse, d'association de délinquants, de trafic de drogue, de vol, de racket, de tentative d'homicide et d'extorsion.

Une vingtaine de tentatives d'extorsion ont été mises en évidence par les enquêteurs, dont treize ont été mises au jour grâce aux dénonciations spontanées des victimes.

Les carabiniers ont notamment arrêté le boss Angelo Monti, sorti de prison il y a trois ans et considéré comme le chef de la «famille» de Borgo Vecchio, mais aussi son frère Girolamo Monti.

L'enquête a également permis de démontrer que la mafia continue à aider économiquement les familles de ses membres emprisonnés et à récolter de l'argent grâce à ses méthodes traditionnelles: racket, trafic de drogue et infiltration du tissu économique.

Le trafic de drogue avait été confié à un membre de la famille du boss, qui bien qu'assigné à résidence réussissait à organiser et coordonner toutes les activités d’approvisionnement et de distribution.

«Les dénonciations faites par de nombreux commerçants (...) sont un signal clair que quelque chose a changé à Palerme et que de plus en plus de gens ont compris que dénoncer l'extorsion est la seule façon de vaincre le mal», s'est réjoui le président local de l'Association nationale des entreprises de BTP, Massimiliano Miconi.