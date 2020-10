Suspecté de vols de métaux valant 128 000$ chez Hydro-Québec

Le Service de police de la Ville de Lévis a procédé le 6 octobre dernier à l’arrestation d’un suspect en lien avec une série de vols de cuivre chez Hydro-Québec.

Des perquisitions ont eu lieu, dont une au domicile du suspect la semaine dernière, et plusieurs éléments, y compris des métaux provenant du centre administratif de Lévis et des outils de cambriolage, ont été trouvés, ce qui a motivé l’arrestation du suspect.

«Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir commis une série de crimes à l’égard d’Hydro-Québec en 2020 et en 2017. Une fois l’enquête terminée, les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales en vue du dépôt des accusations», a fait part Louis-Olivier Batty, porte-parole chez Hydro-Québec.

À ce stade-ci de son enquête, on estime que les vols et les méfaits commis représentent au moins 128 000 $. Les vols de métaux représentent des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars annuellement pour Hydro-Québec.

Pour l’année 2019, on comptait 126 vols pour de pertes d’une valeur totale de 697 000$, alors que la société d’État signalait 195 vols en 2018 pour des pertes de plus d’un million de dollars.

«Pour nous, c’est un enjeu prioritaire. On doit attraper ces gens-là pour récupérer les pertes financières associées aux méfaits. On déploie les efforts nécessaires pour y arriver. C’est pour cela que nous avons une équipe dédiée pour enquêter et stopper ces méfaits», a indiqué M. Batty au Journal.

Dans le cas de Lévis, l’arrestation du suspect résulte du travail des enquêteurs de l’équipe de sécurité d’entreprise d’Hydro-Québec qui avait à l’œil les installations du centre administratif de Lévis puisqu’une vague d’introductions par effraction et de vols de métaux est survenue à cet endroit de juillet à septembre dernier.

«En 2017, une série de vols au même endroit, et presque au même moment de l’année, s’était produite. L’enquête menée conjointement par Hydro-Québec et le Service de police de la Ville de Lévis a permis d’identifier un suspect comme étant l’auteur potentiel de ces vols et méfaits.»

Hydro-Québec sollicite l’aide du public pour combattre ce type de crime en mettant à la disposition du public la ligne Ouvrons l’œil au 1 877-816-1212. Les appels sont traités en toute confidentialité.

– En collaboration avec Jean-Michel Genois-Gagnon