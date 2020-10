Grâce à un skateur sur TikTok, Fleetwood Mac réintègre le palmarès Billboard

Une planche à roulette, du jus de canneberge et une bonne humeur communicative: la recette, imparable, a permis au groupe de rock britannique Fleetwood Mac de réintégrer le classement des simples les plus vendus du magazine Billboard avec son morceau «Dreams», à la faveur d'une vidéo devenue virale sur TikTok et sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Deux vedettes de TikTok accusées pour non-respect des règles sanitaires

• À lire aussi: Un Tik Toker talentueux attire l’attention de Disney grâce à une vidéo phénoménale

Tout a commencé fin septembre quand un utilisateur de TikTok connu sous le pseudonyme de doggface208 (Nathan Apodaca de son vrai nom) s'est filmé un matin sur son skateboard, en train de chanter en «lipsync» «Dreams», du célèbre groupe de rock des années 70, tout en buvant du jus de canneberge sur le bord d'une route.

La vidéo a été «likée» plus de 8,6 millions de fois sur le réseau social et a fait de doggface208 une star d'internet, les gens ayant été touchés par son histoire: l'homme de 37 ans travaille dans un hangar de pommes de terre de l'Idaho (nord-ouest des Etats-Unis) est se rendait au travail en skate quand il s'est filmé car sa voiture ne marchait plus.

Surtout, elle a permis à Fleetwood Mac de se faire connaître des plus jeunes et d'être ainsi écouté sur les plateformes de streaming - le cofondateur du groupe, Mick Fleetwood, s'est même inscrit sur TikTok pour rendre hommage à doggface208, en skate et jus de canneberge à la main.

Résultat, «Dreams» a intégré la 21e place du Hot 100 de Billboard pour la semaine du 11 au 17 octobre, un classement dont il avait pris la première place en 1977.

«TikTok a déjà fait remonter des vieux tubes dans les palmarès auparavant... mais jamais un morceau aussi vieux n'a rebondi aussi haut dans le Hot 100», aux côtés de tous les rappeurs du moment, a indiqué la journaliste Tatiana Cirisano sur le site de Billboard.