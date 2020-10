Le coût du projet de Centre mère-enfants de Sherbrooke augmente encore

À nouveau, le gouvernement a annoncé une nouvelle mouture du projet du Centre mère-enfant de Sherbrooke, une aile de l'hôpital Fleurimont qui sera avant tout dédié aux soins pour les enfants, à un coût désormais évalué à près de 330 millions $.

Évoqué pour une première par les libéraux de Jean Charest en 2004 pour un coût de 30 millions $, le projet a, depuis, été modifié à plusieurs reprises sans jamais voir le jour.

En 2018, le projet, auquel on a ajouté une nouvelle urgence au fil des ans, était rendu évalué à 200 millions $. Or, l'arrivée au pouvoir de la CAQ a bouleversé les plans, le nouveau parti ayant choisi de modifier le mode de réalisation pour réduire les coûts.

La plus récente mouture, présentée mercredi, comprend toujours une nouvelle urgence et un centre de soins dédié aux enfants, mais le prix est maintenant évalué à 330 millions $.

«Y'a toutes sortes de choses qui ont joué dans ce rehaussement de prix, le mode de financement, le livrable du projet. Je pense aussi qu'il y avait une première partie qui avait été sous-évaluée lors du premier appel d'offres. Déjà, quand on a eu le dépôt, y'avait une augmentation de 60 millions il y a 2-3 ans. Maintenant, on arrive avec des nouveaux chiffres, mais cette fois-ci, je pense que la marge est beaucoup plus solide», a plaidé le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Un de ceux qui se réjouissent de cette énième annonce, c'est le Dr Claude Lemoine, qui était là dès le début du projet.

«Le projet a servi à quelques partis politiques pour mousser leurs élections, leur soif de victoire, qui est tout à fait normal. Mais là, je crois qu'on a des circonstances différentes», a souligné le Dr Lemoine, qui est optimiste à l'idée de voir le centre finalement voir le jour.

Si tout va comme prévu, le centre devrait accueillir les premiers patients dès l'été 2024

- Avec les informations de Mélissa Fauteux, TVA Nouvelles