L'Isle-aux-Coudres: arrêtés pour des crimes sexuels qui remontent à plus de 40 ans

Deux hommes originaires de L’Isle-aux-Coudres ont été arrêtés, ce mercredi, pour une série d’infractions à caractère sexuel commises il y a une quarantaine d’années.



Émilien Tremblay, 73 ans, aurait attenté à la pudeur d’une jeune fille, qui était d’âge mineur au moment où les faits seraient survenus. Les gestes auraient été posés à L’Isle-aux-Coudres, plus précisément entre janvier 1977 et décembre 1980.



Le suspect comparaîtra ultérieurement au palais de justice de La Malbaie, sous le chef d’accusation d’attentat à la pudeur sur une personne d’âge mineur.



L’autre arrestation concerne Viateur Tremblay, 66 ans, également de L’Isle-aux-Coudres.



Le sexagénaire aurait agressé sexuellement un garçon, qui était d’âge mineur au moment des événements qui se seraient produits entre janvier 1978 et décembre 1979. Les gestes auraient aussi été posés dans la région de L’Isle-aux-Coudres.



La Sûreté du Québec précise que puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) a été déployée, ce qui permet une meilleure coordination.



Selon les informations obtenues par Le Journal, les deux présumées victimes ont des liens familiaux et les deux hommes arrêtés ont également des liens familiaux.



Toute personne qui aurait de l’information sur ces deux hommes peut communiquer de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.