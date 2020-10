Logements insalubres dans Côte-des-Neiges: les locataires et la propriétaire sont tout aussi découragés

Cafards, punaises de lits, rongeurs: des locataires d’un immeuble de l’avenue Barclay, dans le quartier Côte-des-Neiges, n’en peuvent plus des conditions de vie insalubres et réclament l’aide de l’arrondissement pour venir à bout de la vermine. La propriétaire, découragée, affirme pourtant tout mettre en œuvre pour endiguer le problème.

«C’est un cauchemar, une horreur. C’est inhumain», a déploré Marc*, un étudiant arrivé au Canada l’an dernier qui souhaite garder l’anonymat pour préserver sa réputation.

«Les punaises de lit passaient sous la porte pour entrer dans la chambre. Elles sont dans les murs, elles sont partout», a-t-il relaté au «24 Heures».

Malgré plusieurs passages de l’exterminateur, le problème persiste dans la maison de chambres de trois étages située au 3270, avenue Barclay, gérée par Les Habitations communautaires de Côte-des-Neiges, un organisme à but non lucratif.

«Avec la présence de ces insectes, c'est très difficile d'avoir la tête tranquille pour faire les études et supporter la situation [de] pandémie mondiale [de la] COVID-19 que nous vivons actuellement. Le moral est bas et psychologiquement c'est insupportable», a expliqué Marc dans un courriel adressé la semaine dernière à la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery.

Lorsqu’il a demandé de l’aide en juin dernier, l’arrondissement lui a suggéré d’envoyer une lettre recommandée à la propriétaire, puis d’appeler le 311 si le problème persistait pour qu’un inspecteur soit envoyé.

Une inspection a été planifiée mercredi. Les dernières remontaient à février dernier. Selon l’arrondissement, les inspecteurs avaient tenté, sans succès, de régler les problèmes avec la propriétaire. Depuis deux ans, il y a un suivi mensuel de la part d’un exterminateur, à la demande de la propriétaire, ajoute-t-on.

«Décourageant»

Raymonde Turcotte, directrice générale des Habitations communautaires de Côte-des-Neiges, s’est défendue fermement de ne pas agir, et affirme dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars par an pour la fumigation. Les chambres sont fumigées et des matelas propres sont fournis avant qu’un locataire emménage, illustre-t-elle.

«On a des exterminateurs qui font les aires communes, les chambres régulièrement. Actuellement, on est à refaire les salles de bain. On est sévères sur les règlements, mais vous comprendrez qu’avec les gens vulnérables qu’on a, ce n’est pas toujours évident. Nous avons un intervenant communautaire temps plein sur place. C’est très difficile à gérer ce genre d’immeuble.»

Selon Mme Turcotte, les locataires, dont plusieurs ont des troubles de santé mentale entre autres, sont à la source du problème.

«Ils ne font pas le ménage. Il y en a qui ont des pointes de pizza à terre. Ça devient insalubre: ils ne lavent pas, et après ça ils chialent, car il y a des punaises de lit. C’est décourageant», a-t-elle soupiré.

Avec des loyers mensuels inférieurs à 400 $, c’est difficile d’en faire davantage sans les hausser substantiellement, explique-t-elle. «Il reste une solution: on ferme la bâtisse parce qu’on n’arrive plus (financièrement)», a-t-elle évoqué.

Insectes rampants

Lors de son passage lundi dernier, le «24 Heures» a vu plusieurs punaises de lits dans les salles de bain communes, ou encore rampant sur les murs des couloirs durant la journée. Des cabines de douche étaient sales, avec des moisissures visibles sur leurs portes.

Plusieurs résidents ont confié à notre journaliste qu’il y a des problèmes d'insalubrité, soulevant un manque d’écoute de l’administration ou encore que d’autres locataires sont malpropres.

«C’est un édifice à problèmes», a résumé Carmel Cornet, une dame âgée qui y vit depuis 2007.

*Prénom fictif pour préserver l'anonymat, l'interlocuteur ayant des craintes pour sa réputation