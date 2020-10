Montréal: des casiers gratuits pour vélos au centre-ville

Les cyclistes peuvent maintenant entreposer leurs vélos gratuitement dans des casiers barrés à l'abri des intempéries au centre-ville de Montréal.

L'entreprise Vélo-Transit, l'Agence de mobilité durable et Jalon ont lancé mardi un projet pilote qui permet aux cyclistes de stationner leurs vélos de manière sécuritaire dans deux modules comprenant six casiers chacun au centre-ville.

Jusqu'au 15 novembre, il sera possible de réserver sans frais l'un des casiers via l'application mobile de Vélo-Transit et d'y entreposer son vélo sur la rue Notre-Dame Ouest, à proximité de l'École de technologie supérieure (ÉTS). C'est également cette application qui permet de verrouiller et de déverrouiller le casier réservé.

«L'objectif de Vélo-Transit est de transformer les villes en amorçant un changement des habitudes de transport urbain et en créant une véritable révolution active grâce à son écosystème de transport qui combine le vélo à assistance électrique, le transport collectif et un réseau de stationnements sécurisés pour vélos», a indiqué son copropriétaire, Jean-Marc Blais, par communiqué.

Une trentaine de casiers de Vélo-Transit sont également disponibles depuis le mois d'août au terminus Chambly et aux gares de Lachine et Sainte-Rose grâce à un partenariat avec l'opérateur exo.

Ce type d'initiative n'est pas nouveau à Montréal; quatre stations de vélos ont été aménagées cet été par l'arrondissement de Ville-Marie le long de la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve Ouest, au centre-ville. Contrairement à celles de Vélo-Transit, ces structures ne disposaient pas de module fermé; il faut donc cadenasser son vélo sur des supports qui sont surveillés de jour.