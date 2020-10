Trump continue de prendre du retard face à son rival

À trois semaines de l’élection présidentielle aux États-Unis, l’écart dans les intentions de vote se creuse, le démocrate Joe Biden possédant une avance de 12 points sur le républicain Donald Trump, selon le dernier sondage Léger.

INTENTIONS DE VOTE

► Joe Biden : 54%

► Donald Trump : 42 %

► Est-ce que votre choix est final ? Oui : 96 % Non : 4 %

« Depuis un mois, Biden prend un point d’avance par semaine en moyenne, explique Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Douze points, c’est une avance importante. »

Les positions des électeurs sont également très campées.

« Quatre-vingt-seize pour cent des gens disent que c’est leur choix final. Dans toute ma carrière de sondeur, c’est du jamais-vu », dit M. Léger.

Voici un survol des sujets chauds du sondage Léger :

Un vaccin boudé

Aux États-Unis, une majorité doute du vaccin contre la COVID-19.

Même si un vaccin était approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) et qu’il serait gratuit, seulement 47 % des Américains auraient l’intention de se faire vacciner, 29 % refuseraient de se faire vacciner, tandis que 24 % sont indécis.

De l’autre côté de la frontière, 63 % des Canadiens ont l’intention de se faire vacciner si un vaccin contre la COVID-19 est approuvé et gratuit.

Gestion de la pandémie

L’élément central de la campagne pour la présidence est la pandémie, démontre le sondage : 63 % des Américains estiment que l’enjeu primordial est de diminuer la propagation du coronavirus alors que 37 % croient qu’il s’agit plutôt de l’économie.

« Sa gestion catastrophique de la pandémie, c’est ça qui fait plomber les intentions de vote envers Trump », précise M. Léger.

Selon les chiffres du quotidien The New York Times, on compte un peu moins de 8 millions de cas aux États-Unis et plus de 215 000 personnes sont décédées à cause du virus, en date d’hier, ce qui en fait le pays le plus meurtri au monde.

Imprudent et dangereux

Pendant que Trump combattait une infection à la COVID-19, les caractéristiques utilisées pour décrire ses décisions et ses actions n’ont pas joué en sa faveur.

Il a été vu comme étant très imprudent ainsi qu’un danger pour autrui par 44 % des Américains.

Cependant, le tiers croit qu’il a été « fort » et qu’il s’est présenté comme un leader.

Mal perçu

Plus de la moitié des Américains (56 %) ont une perception négative de Donald Trump, selon ce sondage. Cela marque une différence entre l’élection de 2016 et celle-ci, estime M. Léger.

« À l’époque, la démocrate Hillary Clinton était encore plus haïe que Trump. Beaucoup avaient voté contre elle et non pour Donald Trump », explique-t-il.

Cela pourrait jouer en faveur de Joe Biden, dont l’opinion à son endroit est plutôt partagée.

Malgré un débat désastreux, une fraude fiscale, une gestion douteuse de la pandémie ainsi que plusieurs mensonges, Trump ne perd pas de points auprès de son fidèle électorat.

« Depuis trois mois, il a près de 42 % des intentions de vote », note M. Léger, ajoutant que les indécis et les indépendantistes se rangent de plus en plus derrière Biden.

MÉTHODOLOGIE

Le sondage web a été réalisé par la firme Léger du 9 au 11 octobre 2020 auprès de 1539 Canadiens et 1000 Américains, âgés de 18 ans ou plus, recrutés aléatoirement afin de garantir un échantillon représentatif.