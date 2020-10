Un gros lot de 5 millions $ gagné à Gatineau

Sept résidents de l’Outaouais ont raflé un gros lot de 5 millions $ au Lotto 6/49 grâce à un billet acheté en formule groupe.

Ces personnes, qui ne se connaissaient pas, ont eu toute une surprise lorsque leurs numéros sont sortis du boulier lors du tirage du 30 septembre dernier.

Elles avaient toutes misé séparément sur un billet en formule groupe de six parts au Dépanneur Laval, situé sur la rue du même nom dans le secteur du Vieux-Hull.

Les gagnants, Yves Brassard, Jacques Clément, William Dove, Lucie Legendre, Rita Lesage et Shawn Marchand, ainsi que Jean Poirier, toucheront donc 833 333,33$ chacun.

Ils comptent notamment gâter leurs proches, devancer leur retraite, acheter et construire une nouvelle maison, et voyager, lorsque ce sera possible.