Employé contaminé: un restaurant McDonald’s doit fermer à Montréal

Un restaurant McDonald’s situé sur le boulevard Décarie à Montréal a dû temporairement fermer ses portes mercredi parce qu’un employé a été contaminé par la COVID-19.

«Par mesure d'extrême prudence, la décision a été prise de fermer immédiatement le restaurant pour qu'y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par une tierce partie certifiée. Nous travaillons à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible», a annoncé McDonald's du Canada, jeudi, par communiqué.

L’entreprise a demandé aux collègues qui ont été en contact étroit avec l’employé affecté de se placer en isolement volontaire.

Le dernier quart de travail de cet employé atteint par la COVID-19 remonte au jeudi 8 octobre. Il avait alors travaillé de 23 h jusqu’au lendemain à 5 h.

Tous les clients qui ont fréquenté le restaurant du 7570, boulevard Décarie durant cette période sont invités à suivre les directives de la santé publique.

Durant la première vague de la pandémie au printemps dernier, McDonald’s avait dû fermer temporairement au moins trois établissements à Montréal en raison d’employés infectés.