[EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H30

PLANÉTAIRE

Cas: 38 537 804

Morts: 1 092 641

Rétablis: 26 699 792

ÉTATS-UNIS

Cas: 7 916 534

Morts: 216 903

Rétablis: 3 155 794

CANADA

Québec: 88 994 cas (5976 décès)

Ontario: 61 413 cas (3017 décès)

Alberta: 21 199 cas (287 décès)

Colombie-Britannique: 10 892 cas (250 décès)

Manitoba: 2925 cas (37 décès)

Saskatchewan: 2199 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1092 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 292 cas (2 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 283 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 61 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 189 383 cas (9663 décès)

NOUVELLES

5h22 | Virus: les réunions privées à l'intérieur sur le point d'être interdites à Londres

Les neuf millions d'habitants de Londres ne pourront plus rencontrer amis et famille à l'intérieur, a annoncé jeudi le maire de Londres Sadiq Khan, le gouvernement s'apprêtant à relever d'un cran le niveau d'alerte dans la capitale britannique face à la propagation du coronavirus.

4h33 | Covid en Chine: déjà 10 millions de dépistés en 4 jours à Qingdao

Près de 10 millions de personnes ont déjà été testées en quatre jours à Qingdao, métropole chinoise qui organise un dépistage express après la découverte d'un mini-foyer de coronavirus, ont indiqué les autorités.

4h01 | France: perquisitions chez le ministre de la Santé dans l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire

Des perquisitions ont eu lieu jeudi aux domiciles et bureaux du ministre français de la Santé Olivier Véran, dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise du coronavirus en France, a annoncé le ministère dans un communiqué.

2h52 | En Inde, les cinémas rouvrent après de longs mois de fermeture

De vieux films souvent, le masque obligatoire et plus grand chose à déguster dans son fauteuil: malgré tout, les cinémas qui rouvrent jeudi en Inde espèrent attirer la clientèle après quasiment sept mois de fermeture à cause du coronavirus.