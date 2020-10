Les élections municipales ne sont prévues que dans un an, mais déjà des noms circulent. C’est notamment le cas de celui de l’ancien conseiller municipal de Montréal, Guillaume Lavoie.

L’expert en politique a quitté son poste de conseiller en juillet 2017 après avoir été défait lors de la course à la direction du parti Projet Montréal qui avait été remportée par Valérie Plante.

Dans les derniers jours, des rumeurs allaient bon train comme quoi ce dernier avait eu des discussions avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation.

«Je n’ai jamais rencontré ni même parlé au ministre Fitzgibbon. Ce n’est pas que j’ai une opinion négative de lui, ce ne sont que les faits», a-t-il expliqué en entrevue à 100% Nouvelles à LCN.

Questionné à savoir si le poste l’intéressait, il a simplement dit que c’était une possibilité.

«Avec des si, on met Paris à l’envers et on met Montréal à l’endroit, tout est toujours possible», a-t-il lancé.

«Je serai toujours intéressé à Montréal, pour le reste, il n’y a pas d’analyse au-delà de ça», de conclure M. Lavoie.