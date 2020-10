Lara Fabian se livre comme jamais dans son documentaire

Lara Fabian se livre comme jamais auparavant dans le documentaire simplement intitulé «Lara».

Disponible dès aujourd'hui sur le Club illico, ce film brosse un portrait révélateur de l'artiste

L'artiste aux 20 millions d'albums vendus nous entraîne dans les coulisses de sa tournée mondiale qu'elle produit, "50 World Tour", pour souligner son 50e anniversaire de naissance.

«C'est la façon dont c'est monté, dont le contenu est élaboré. Ils l'ont vraiment tellement bien raconté. Je pense que le moment où tu me vois rentrer sur scène à New York, tu te dis: "Ah, elle ne chantera pas, après tout ça!», raconte l’auteure-compositrice-interprète.

En plus d'être témoin de cette frénésie qui entoure Lara Fabian, on découvre aussi Lara, celle qui, en plus d'être une chanteuse, est aussi, une femme, une épouse et une mère.

«En fait, ce sont des petites scènes du quotidien, mais qu'on a rarement l'occasion d'avoir, comme ça, dans un documentaire sur une star du calibre de Lara. Puis, d'avoir ces petits moments, c'est vraiment précieux», explique Jean-Philippe Dion, producteur exécutif.

Le documentaire nous entraîne dans de grands moments exaltants, mais aussi dans de grands moments de déception et d'autres, plus difficiles.

«Et on en a dit beaucoup, là! On n'a pas "écrémé". Il n'y a pas de condescendance non plus», assure Lara.

Le documentaire est disponible en tout temps sur Club illico.