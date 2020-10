Refuges pour animaux: enthousiasme pour l'adoption en Estrie

L'engouement pour l'adoption est marqué depuis le début de la pandémie dans les refuges pour animaux, notamment en Estrie, et tout indique que cette tendance se poursuivra durant la deuxième vague.

Les animaux trouvent vite preneurs à la SPA de l’Estrie. Avec le confinement et le télétravail, les gens ont plus de temps pour prendre soin d’un animal de compagnie.

De plus, pour ceux qui vivent de l'isolement et de la solitude, les apports thérapeutiques sont bénéfiques.

Dans les cliniques vétérinaires, on a réussi à rattraper le retard causé par la pandémie sur les soins non urgents, comme la stérilisation et les vaccins. Depuis quelque temps, on constate une hausse des demandes de soins pour un nouvel animal.

Au moment de laisser le nouveau propriétaire partir avec l’animal, la SPA de l’Estrie s’assure que le maître est conscient qu’un compagnon demande du temps, de l’énergie et de l’argent.