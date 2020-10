Restaurant Deli 365: amende de 1500 $ pour avoir affiché et fait de la pub uniquement en anglais

Le Deli 365, un restaurant de l’avenue Bernard Ouest, à Montréal, a été condamné à une amende de 1500 $ pour avoir fait un affichage public et de la publicité commerciale uniquement en anglais.

C’est le 22 mai 2019 que cette infraction à la Charte de la langue française avait été constatée au Deli 365.

C’est ce qu’a annoncé jeudi l'Office québécois de la langue française, en précisant que le propriétaire du Deli 365, l’entreprise 9307-5588 Québec inc., a été déclarée coupable le 25 juin dernier.

Rappelons que l'article 58 de la Charte de la langue française prévoit que l'affichage public, comme une enseigne sur la façade extérieure d'un commerce, et la publicité commerciale, comme une inscription sur un présentoir ou sur un véhicule, doivent se faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, c'est-à-dire que le texte en français doit avoir un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans une ou plusieurs autres langues, a rappelé l’Office, par communiqué.