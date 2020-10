Comment souligner l’Halloween autrement?

Comme bien des événements en 2020, l’Halloween aura un nouveau visage cette année. Certains oseront tout de même la traditionnelle récolte, tandis que d’autres préféreront s’abstenir. Voici quelques suggestions pour que vos petits monstres puissent profiter de leur fête favorite.

Une parade terrifiante

Qu’il y ait une distribution de bonbons ou non, une grande proportion d’enfants aimeront se promener pour admirer les plus belles décorations du quartier.



Amusez-vous en famille; créez un environnement des plus terrifiants devant votre maison. Cette année, on y met le paquet: lumières, effets sonores, fumée... Le soir venu, une fois la noirceur tombée, enfilez votre costume et admirez les prouesses décoratives dans votre voisinage.



Avant de partir, remplissez le sac de vos enfants de quelques friandises qu’ils pourront manger en chemin!



Concours virtuel

Organisez un concours de déguisement avec vos enfants en les invitant à s’en confectionner un eux-mêmes avec ce que vous avez à la maison. Photographiez leurs créations et faites voter les membres de votre famille via Facebook. Vous pourriez être surpris de leur talent créatif quand ils s’y mettent. Pourquoi ne pas ouvrir le concours aux familles voisines, et même aux grands-parents? Fous rires garantis!



Pensez à un petit prix pour le gagnant!

En rafale

-Cachez des araignées de plastique partout dans la maison. Éteignez les lumières et donnez des lampes de poche à vos enfants. Cris assurés!

-Organisez une récolte à la maison. Toutous, poupées et ados pourront faire office de voisins le temps de cette petite virée improvisée! Si vos enfants sont plus vieux, organisez une chasse au trésor.

-Conviez vos voisins et amis à un concours virtuel de la plus belle citrouille. Tous devront prendre une photo de leur création. Numérotez chacune des citrouilles et passez au vote!

À lire!

Pour mettre les enfants dans le ton, l’auteure jeunesse à succès Dominique Demers signe une nouvelle histoire affreusement drôle avec Scélératatouille, la sorcière sans fesses qui métamorphose les rêves d’enfants en cauchemars effrayants. Mais tout pourrait changer, puisque la petite Lili tentera de l’apprivoiser...

Dès 3 ans (Auzou), en librairie.

Cinéma effrayant

Pour remplacer la traditionnelle récolte, pourquoi ne pas proposer un bar à bonbons à vos terreurs? Usez d’imagination pour la présentation: citrouilles évidées, verres en fantômes, bol à croustilles en chapeau de sorcière, fourchettes en bras de squelettes...

Puis, installez le tout sur la table du salon pour une soirée cinéma effrayante. Pourquoi ne pas en profiter pour leur faire découvrir des classiques de votre jeunesse?

Pour les petits

-«La famille Adams» (la version originale de 1991 ou le dessin animé de 2019)

-«Casper» (1995)

-«Abracadabra» (1993)

-«Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire» (le film de 2004 ou la série présentée par Netflix en 2017)

Pour les plus vieux

-«SOS fantômes» et «SOS fantômes 2» (1984 et 1989)

-«Gremlins» et «Gremlins 2» (1984 et 1990)

-«Cimetière vivant» (1989)

-«Poltergeist» (1982)