COVID-19: plus de cas à Drummondville qu’à Sherbrooke

En une semaine, jamais le nombre de cas de COVID-19 recensés n'a été aussi élevé dans la MRC de Drummond. Une hausse qui se fait sentir aussi à Drummondville.

La ville de 80 000 habitants a enregistré 38 cas, vendredi, soit près de cinq fois plus qu'à Sherbrooke, qui compte plus du double de population.

Et ces cas sont bien dispersés dans la communauté. «C'est sûr que ça nous inquiète. En faisant plus de dépistage, on va mieux contrôler, je crois. Plus ça va aller, mieux ça va être pour mettre en quarantaine ces gens-là», a dit le maire de Drummondville, Alain Carrier.

La mise en place d'un centre de dépistage massif dans l'ancienne bibliothèque de Drummondville tombe à point. Depuis mardi, on y a fait en moyenne 375 dépistages par jour.

Mais le maire Carrier en voudrait davantage. «Le but de collaborer avec le CIUSSS, on a une très belle entente, bien c'est de dépister plus pour éventuellement rouvrir les commerces, et tout et tout», a-t-il ajouté en entrevue avec TVA Nouvelles.

Jusqu'au 1er novembre, les gens peuvent se présenter à la clinique même s'ils n'ont pas de rendez-vous. Par la suite, ils devront en prendre un par téléphone ou encore via un site web qui devrait être accessible dès la semaine prochaine.