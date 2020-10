D’importants travaux en vue pour le boulevard Gouin Ouest

Une piste cyclable et un trottoir seront installés au cours des prochaines années sur le boulevard Gouin Ouest, dans le secteur du Bois-de-Saraguay, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

La Ville de Montréal a dévoilé vendredi le concept de réaménagement de cette artère. Dans le plan retenu, qui a fait l’objet d’une consultation publique, une piste cyclable et un trottoir protégé par un terre-plein végétal seront construits du côté nord, entre le boulevard Toupin et l’avenue Martin.

Les travaux d’installation dureront deux ans et débuteront en 2022. D’ici là, un sentier multifonctionnel temporaire sera aménagé à l’automne 2021 entre l’avenue Joseph-Saucier et l’entrée du Collège Sainte-Marceline pour sécuriser les déplacements des étudiants.

«En offrant des solutions confortables et efficaces pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité, c’est l’ensemble des usagers [de la route] qui en bénéficie», a mentionné par communiqué le responsable de l’urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Les lignes électriques seront également enfouies lors des travaux. Ce réaménagement s’inscrit dans les orientations du Plan local de déplacements de l’arrondissement et du Plan vélo 2019 de l’agglomération montréalaise.