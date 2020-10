Le Québec enregistre 1055 nouveaux cas

Le Québec enregistre, vendredi, 1055 cas supplémentaires et 14 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 91 018 personnes infectées et de 6018 morts depuis le début de la pandémie.

Parmi les 14 décès rapportés, un seul est survenu dans les dernières 24 heures tandis que 11 personnes sont mortes entre le 9 et le 14 octobre et deux avant le 9 octobre.

De plus, un décès a été retiré du bilan total puisqu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 OCTOBRE 2020

- 91 018 personnes infectées (+1055)

- 6018 décès (+14)

- 507 personnes hospitalisées (+14)

- 87 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés le 14 octobre s’élèvent à 29 028, pour un total de 2 752 073