Les stations de ski des Cantons-de-l'Est soulagées

Les gestionnaires de stations de ski des Cantons-de-l'Est sont contents, les mordus des sports de glisse qui ont vu leur saison prendre fin abruptement en mars dernier aussi.

Il y aura une saison de ski, et tout le monde s'est réjoui de la nouvelle, vendredi.

Les stations devront appliquer les mesures en vigueur dans la zone où elles se trouvent.

Les centres de ski de la région – Bromont, Owl's Head, Orford et Sutton – sont actuellement en palier d'alerte orange, ce qui voudrait dire que les chalets, les cafétérias et les boutiques de location des équipements seront accessibles. On devra cependant respecter une capacité réduite afin d'assurer la distanciation.

À l'extérieur, dans les remontées mécaniques comme dans les files d'attente, les gens devront se recouvrir la bouche et le nez en portant le cache-cou ou une cagoule.

Les opérateurs de stations de ski promettent de s'adapter, car la gestion des mesures va demander des efforts et du personnel supplémentaire.

Les skieurs en provenance d'une zone rouge devront respecter les consignes de leur région, même s'ils se rendent dans un centre de ski situé dans une zone moins restrictive.

On leur demandera de passer directement de la voiture aux pentes, sans entrer à l'intérieur des aires de service.

Seules les personnes vivant sous le même toit pourront utiliser les télésièges et les télécabines en même temps.

Nos centres de ski qui sont situés à proximité des États-Unis comptent sur les snowbirds québécois pour combler l'absence des skieurs américains cette année en raison de la fermeture des frontières.