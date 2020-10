Manifestation à Barcelone contre la fermeture des bars et restaurants

«On va mourir de faim»: plusieurs centaines de manifestants ont protesté vendredi contre la fermeture des bars et restaurants en Catalogne, ordonnée par les autorités pour freiner la progression de l'épidémie dans cette région du nord-est de l'Espagne.

Aux cris de «Non à la fermeture», les manifestants, la plupart salariés dans le secteur de la restauration, se sont retrouvés sur la place Sant Jaume en milieu de journée, devant la Mairie de Barcelone et le siège du gouvernement catalan.

Dans la foule, des serveurs, des chefs, des propriétaires de petits restaurants, certains portants des toques, tapant sur des casseroles, a constaté une journaliste de l'AFP.

AFP

Quelques-uns ont jeté des oeufs et des assiettes en porcelaine sur les bâtiments officiels pour crier leur colère au premier jour de fermeture de leurs établissements.

«Ça fait déjà très longtemps que nous ne pouvons plus travailler. Ce n’est pas possible qu'ils ferment à nouveau les bars et restaurants, on va mourir de faim», s'alarme Alvaro Sagreda, cuisinier dans un hôtel 5 étoiles.

Pour Joan Mederos, propriétaire de deux bars qui emploient six personnes, «la situation est insoutenable entre les loyers, les fournisseurs qui continuent à appeler (...) le manque de place pour accueillir tout le monde», se défendant d'être «responsable de ce qui arrive».

D'autres comme Adrian Gil, 36 ans serveur depuis 14 ans, redoutent la durée dans le temps de telles mesures : «Ce qu'on craint, c'est que ça ne soit pas seulement 15 jours, parce que 15 jours, c'est sûr que ça ne règle rien, et qu'après ces 15 jours viennent 15 autres jours, et à la fin on se retrouve l'année prochaine».

Depuis jeudi soir, les bars et restaurants sont fermés pour au moins 15 jours dans la région espagnole de Catalogne afin de freiner la progression de l'épidémie de la Covid-19.

Ils sont uniquement autorisés à livrer à domicile, des mesures prises afin d'«éviter un confinement total ces prochaines semaines», avaient expliqué les autorités catalanes mercredi.

L'annonce de cette mesure drastique est survenue après le bouclage partiel de Madrid - où bars et restaurants demeurent ouverts - et d'autres restrictions prises dans les régions d'Andalousie, de Navarre ou de Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33 000 personnes.

En Europe, plusieurs pays ou grandes villes ont pris des mesures similaires: les Pays-Bas, l'Irlande du Nord ont ordonné la fermeture des bars et restaurants, Paris de ses seuls bars, mais a mis en place un couvre-feu à 21h et Liverpool en Angleterre ses pubs.