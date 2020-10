Un chauffard tue une aînée dans une zone de 30 km/h

La petite-fille de l’octogénaire qui a été happée à mort par un chauffard mercredi, en pleine heure de pointe à Montréal, supplie les conducteurs de faire preuve de vigilance.

• À lire aussi: Une octogénaire périt dans une collision à Montréal

Lucia Tiberio Tamburro

Décédée

« C’est arrivé à ma grand-mère, mais dans une zone de 30 km/h très passante près d’un parc et d’une école, ç’aurait pu aussi arriver à un enfant, à un parent », souffle Veronica Tamburro, 27 ans, au lendemain de la mort tragique de sa grand-mère, Lucia Tiberio Tamburro.

« J’encourage les gens à respecter la vitesse, à ne pas texter au volant et à rester vigilants », poursuit-elle.

Mercredi après-midi, la dame de 82 ans faisait sa marche quotidienne — c’était sa routine des cinquante dernières années —, dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

Elle était encore dans une forme resplendissante pour son âge, aux dires de sa petite-fille.

Peu après 16 h 30, l’aînée a été heurtée de plein fouet par une minifourgonnette grise qui roulait, selon nos informations, à toute vitesse sur le boulevard Lavoisier, près de la rue Honoré-Mercier.

Mme Tiberio Tamburro était déjà inconsciente lorsque les pompiers de la caserne 21, située jute en face du lieu de l’accident, ont accouru pour la secourir, nous dit-on.

Il s’agit d’un secteur où la limite de vitesse permise est de 30 km/h en raison de la proximité de l’école primaire Gabrielle-Roy et du parc Ferland.

« Elle a été au mauvais endroit au mauvais moment », se désole en pleurs Veronica Tamburro, à propos de sa grand-mère.

Interdit de conduire

À la suite de l’impact, le conducteur aurait perdu le contrôle de son VUS dont la partie avant s’est complètement écrasée en emboutissant un arbre en bordure du boulevard.

Il a été interpellé sur place puis conduit au poste de police, où il a été détenu jusqu’à sa comparution, jeudi après-midi.

Mbidi Tigana Kiala, 38 ans, a été accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort au palais de justice de Montréal.

L’homme défendu par l’aide juridique a été libéré sous condition de ne conduire aucun véhicule à moteur.

Son dossier doit revenir à la cour en janvier.

Une belle vie

La défunte, Italienne d’origine, a immigré seule ici à 14 ans. Elle a eu trois enfants et cinq petits-enfants.

« C’était une femme forte, intelligente et aimable. À cause de la pandémie, ça fait six mois que je n’ai pas eu un câlin de ma grand-mère, s’attriste la jeune femme. Elle nous a été enlevée trop vite. »

Mme Tamburro maintient cependant que la défunte a connu une « très belle vie », qui se doit d’être célébrée.

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen