1279 nouveaux cas de la COVID-19 au Québec

Le Québec compte, samedi, 1279 cas supplémentaires et 15 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 92 297 personnes infectées et de 6032 morts depuis le début de la pandémie.

Des 15 décès rapportés, six sont survenus dans les dernières 24 heures tandis que huit ont eu lieu entre le 10 et le 15 octobre et un à une date inconnue.

Un décès a été retiré du bilan total puisqu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable au nouveau coronavirus.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 OCTOBRE 2020

- 92 297 personnes infectées (+1279)

- 6032 décès (+15)

- 517 personnes hospitalisées (+10)

- 85 personnes aux soins intensifs (-2)

- Les prélèvements réalisés le 15 octobre s’élèvent à 26 627, pour un total de 2 778 700

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 408 (+3)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 718 (+29)

Capitale-Nationale: 6917 (+185)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 3397 (+129)

Estrie : 2263 (+60)

Montréal : 38 968 (+291)

Outaouais : 2008 (+45)

Abitibi-Témiscamingue : 242 (+2)

Côte-Nord : 165 (-)

Nord-du-Québec : 9 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 679 (+18)

Chaudière-Appalaches : 2512 (+78)

Laval : 8568 (+92)

Lanaudière : 6116 (+71)

Laurentides : 5737 (+69)

Montérégie : 13 478 (+184)

Nunavik : 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14 (-)

Hors Québec: 68 (+13)

Région à déterminer: 2 (-)

Total: 92 297 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 7

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 29 (+2)

Capitale-Nationale : 256

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 216

Estrie : 34

Montréal : 3507 (+1)

Outaouais : 34

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 22 (+1)

Chaudière-Appalaches : 43 (+2)

Laval : 704 (+3)

Lanaudière : 225

Laurentides : 291 (+2)

Montérégie : 658 (+3)

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6032 décès