Campagne de dépistage de toute la population slovaque

Une campagne de dépistage de tous les Slovaques de plus de 10 ans va être lancée, les cas de contamination étant en augmentation, a annoncé samedi le Premier ministre Igor Matovic.

Les tests seront gratuits, a déclaré le Premier ministre à la presse, sans préciser s'ils seront obligatoires.

«Ni nous parvenons à réaliser (cette campagne de tests), nous pourrons servir d'exemple au monde entier», a-t-il dit.

Une première phase est prévue le week-end prochain dans certaines régions du pays qui compte 5,4 millions d'habitants, la campagne de tests devant être menée principalement fin octobre et début novembre.

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire début octobre face à l'augmentation des décès et du nombre de cas de contaminations.

Cette semaine, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur: les établissements secondaires sont passés à l'enseignement à distance, les rassemblements de plus de six personnes, y compris les services religieux, ont été interdits, les salles de sport et les piscines fermées, et les restaurants autorisés à servir les clients uniquement à l'extérieur.

Samedi, le ministère de la Santé a fait état de près de 2000 nouveaux cas de contamination, ce qui porte le total à 28 000 cas.

Le bilan total des morts s'élève à 82, avec onze nouveaux décès.

Samedi, quelque 500 personnes, dont beaucoup ne portaient pas de masque, se sont rassemblées devant le siège du gouvernement pour protester contre les restrictions. Quelques manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur la police, qui les a affrontés avec un canon à eau et des gaz lacrymogènes, selon des vidéos de la manifestation.