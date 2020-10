COVID-19: 185 nouveaux cas dans la région de Québec

Malgré les mesures de confinement, la transmission du coronavirus demeure élevée dans la région de la Capitale-Nationale, où l’on a recensé 185 nouveaux cas d’infection en 24 h, samedi.

C’est un nouveau pic cette semaine, bien que le portrait soit inférieur au record absolu de 265 nouveaux cas confirmés qui a été franchi il y a une douzaine de jours.

Depuis le début de la crise, le nombre de personnes infectées par la COVID-19 passe donc à 6917, dont 1219 sont toujours considérées comme étant des porteurs «actifs» de l’infection.

Sur une note plus positive, on ne déplore aucun nouveau décès; le total cumulé de morts reste inchangé, s’établissant toujours à 256.

Portneuf et Charlevoix

Toute proportion gardée, c’est à Portneuf et dans Charlevoix, des régions qui ont d’ailleurs basculé en zone rouge dans les derniers jours, où l’incidence du virus est la plus élevée sur le territoire.

Dans la région de Portneuf, il y a 147 cas actifs de coronavirus, soit 268 cas actifs par 100 000 habitants, alors que dans la région de Charlevoix, il y a 47 cas actifs, soit 167 cas actifs par 100 000 habitants, indiquent les statistiques de l’Institut national de santé publique.

À titre de comparaison, le taux est de 161 cas actifs par 100 000 habitants à l’échelle de la Capitale-Nationale, soit un indice plus élevé qu’à Montréal, où il est de 113 cas actifs par 100 000 habitants.

Deux décès en Chaudière-Appalaches

Pour sa part, la région sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches a rapporté 78 nouveaux cas d’infection, ainsi que deux nouveaux décès, samedi.

L’incidence du virus est la plus élevée dans la région de Thetford Mines, alors qu’elle est la plus faible dans les secteurs de Montmagny-L’Islet et des Etchemins.