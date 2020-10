[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H25

PLANÉTAIRE

Cas: 39 361 810

Morts: 1 104 903

Rétablis: 27 104 131

ÉTATS-UNIS

Cas: 8 050 140

Morts: 218 599

Rétablis: 3 197 539

CANADA

Québec: 91 018 cas (6018 décès)

Ontario: 62 908 cas (3031 décès)

Alberta: 21 775 cas (288 décès)

Colombie-Britannique: 11 089 cas (251 décès)

Manitoba: 3173 cas (38 décès)

Saskatchewan: 2270 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1093 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 297 cas (2 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 287 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 63 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 194 106 cas (9722 décès)

NOUVELLES

5h10 | Moins grave qu’au printemps dans les hôpitaux

Même si le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 atteint régulièrement les niveaux du printemps dernier, ça ne signifie pas que la deuxième vague est pire que la première. C’est oublier que le nombre de personnes hospitalisées n’est actuellement qu’au tiers de ce qu’il était en mai.

Photo Adobe Stock

4h58 | Autriche: le ministre des Affaires étrangères déclaré positif

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a été testé positif au nouveau coronavirus et s'est placé à l'isolement, a rapporté samedi le ministère.

4h51 | Italie: la Lombardie, principal foyer, ferme ses bars et restaurants à minuit

La Lombardie, région italienne la plus touchée par la seconde vague de la COVID-19, ferme à partir de samedi tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur.

En outre, à partir de 18h00, les bars ne pourront servir que les clients assis à une table, selon l'ordonnance régionale adoptée vendredi mais entrée en vigueur samedi jusqu'au 6 novembre.