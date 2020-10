Harry et Meghan: grâce au confinement, ils assistent aux premiers pas d’Archie

Le prince Harry et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, ont été témoins des « premiers pas, de la première course et de la première chute » de leur fils Archie lors du confinement dû à la pandémie.

Le couple princier s'est confiné dans leur nouvelle maison de Montecito, en Californie, et le fait que la petite famille soit forcée de rester cloîtrée à la maison a permis aux heureux parents d'être présents pour plusieurs moments marquants du développement de leur fils de 17 mois.

Alors qu'ils participaient à une conversation vidéo avec Malala Yousafzai pour commémorer, dimanche, la Journée internationale de la fille, la militante pakistanaise pour l'éducation des femmes leur a demandé comment ils avaient passé leur temps pendant le confinement, ce à quoi le prince Harry a répondu avec humour : « sur Zoom ! »

Meghan Markle a ensuite ajouté qu'ils avaient passé la majorité de leur temps avec leur « petit ».

« Nous étions tous les deux là pour ses premiers pas, sa première course, sa première chute, son premier tout », a poursuivi le prince.

« C'est tout simplement fantastique, parce que je pense qu'à bien des égards, nous avons la chance d'avoir ce temps pour le regarder grandir et s'il n'y avait pas de COVID, nous serions en train de voyager et de travailler loin de chez nous et nous passerions à côté de beaucoup de choses. Nous avons passé beaucoup de très bons moments en famille », a expliqué la duchesse.