La 11e épidémie d'Ebola «sous contrôle», selon un expert

La onzième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui a fait 53 morts depuis juin «est sous contrôle», a déclaré samedi le professeur Jean-Jacques Muyembe, responsable de la riposte contre la maladie.

La situation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la région de l'Équateur (nord-ouest) «est sous contrôle» et «nous sommes au 16e jour sans nouveaux cas», a écrit le professeur Muyembe sur Twitter.

Selon cet expert, «aucun malade» d'Ebola ne se trouvait dans les centres de traitement, et sur les 13 zones de santé affectées, une seule (Makanza) «reste sous surveillance active».

«En date du 14 octobre 2020 et pour le 16e jour consécutif, aucun nouveau cas confirmé n'a été répertorié dans la province de l'Équateur», a affirmé de son côté l'Organisation mondiale de la santé (OMS),.

L'épidémie a été déclarée début juin dans des zones difficilement accessibles du nord-ouest du pays.

Depuis, au total 128 cas ont été enregistrés (119 confirmés et 9 probables) avec 53 décès, selon les autorités.

L'actuelle épidémie de fièvre hémorragique est la 11e en RDC depuis l'apparition de la maladie en 1976.

La précédente épidémie, la plus meurtrière qu'a connu la RDC avec 2.277 décès, s'était déclarée le 1er août 2018 dans l'Est et s'est officiellement terminée le 25 juin.

La RDC lutte également contre la pandémie de Covid-19 dont les premiers cas ont été déclarés en mars.

Elle a enregistré 11.000 cas, avec 302 décès et 10.342 personnes guéries, selon le dernier bilan officiel daté du jeudi 15 octobre.