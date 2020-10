[PHOTOS] Drame de Wendake: hommage aux petits frères décédés

Une semaine après le meurtre de deux frères de 2 et 5 ans, la tristesse et la solidarité enveloppent toujours la communauté de Wendake, dans la région de Québec, où résidents, proches et amis de la famille endeuillée sont réunis, ce dimanche, afin de rendre hommage aux deux jeunes victimes.

Une marche citoyenne est organisée pour commémorer la courte vie des «petits anges de Wendake», au départ du centre de développement et de formation huron-wendat, à compter de 14h. Les marcheurs empruntent un bref circuit dans les rues du village, au son de prières et de chants, à environ 1,5 km de l’endroit où les corps des deux enfants ont été tristement découverts le 11 octobre.

En raison de la pandémie, seuls les résidents de Wendake et ses environs étaient conviés en personne. Les organisatrices ont insisté sur le port du couvre-visage et la distanciation physique. L’événement est diffusé en direct sur Facebook pour permettre au plus grand nombre d’y assister virtuellement tout en limitant la taille du rassemblement physique.

La tragédie a causé une commotion au sein de la Nation huronne-wendat — la famille des victimes résidait à Wendake sans toutefois être originaire de la nation — et dans le reste du Québec. Un élan de solidarité a permis jusqu’à présent d’amasser plus de 22 000 $ pour venir en aide à la mère des enfants et leur famille.

L’incompréhension est d’autant plus grande que des signalements avaient été logés à la DPJ avant le drame, dont l’un aurait été fait par un agent de la paix.

Le principal suspect, Michaël Chicoine, 30 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré. Il était connu du CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis 2013, selon des documents obtenus par Le Journal il y quelques jours. Suivi pour des problèmes de santé mentale, il n’aurait pas toujours donné suite aux interventions qui lui étaient proposées.

Notons qu’une ordonnance de non-publication protège l’identité des victimes et empêche de préciser s’ils ont un lien avec l’accusé.

De multiples enquêtes tentent maintenant de faire la lumière sur le drame et de déterminer si les droits des bambins de Wendake ont pu être lésés. En plus des enquêtes policières et du coroner, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et une enquête externe présidée par la criminologue Michelle Dionne se penchent aussi sur cette affaire.