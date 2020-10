Bras de fer entourant la poursuite des enquêtes sur WE Charity

Le bras de fer entre les libéraux et les conservateurs autour de la poursuite des enquêtes sur l’affaire WE Charity, en comités parlementaires, continuait de plus belle lundi.

Le gouvernement Trudeau a paru vouloir couper l’herbe sous le pied à l’Opposition officielle et son idée de création d'un comité spécial anticorruption, menaçant d’accoler un vote de confiance à l'initiative.

«La proposition des conservateurs est purement partisane. [...] Si elle passe, elle va sérieusement soulever des questions sur la confiance de la Chambre des Communes envers le gouvernement», a déclaré sur Twitter le leader parlementaire des libéraux, Pablo Rodriguez.

Les conservateurs songent à utiliser leur journée d’opposition de mardi pour appeler les députés à voter sur une motion visant la mise en place d’un comité spécial anticorruption qui se pencherait sur l’affaire WE Charity. Le Bloc québécois s’est déjà dit en faveur de la proposition conservatrice pendant que le Nouveau Parti démocratique (NPD) s'est dit contre.

Par ailleurs, les libéraux ont proposé, lundi, la mise sur pied d’un comité qui se concentrerait sur les dépenses gouvernementales liées à la COVID-19. Le NPD a mis de l'avant une motion similaire, il y a quelques semaines.

Parmi les dépenses qui pourraient être étudiées se retrouvent celles qui se rattachent au programme de Bourse de bénévolat étudiant, qui se trouve au cœur de l’affaire WE Charity.

Les chances que des élections soient déclenchées avec un éventuel vote de confiance sont donc minces. Les libéraux risquent de trouver un allié chez le Nouveau Parti démocratique.

Quoi qu'il en soit, le député conservateur Pierre Poilievre a fustigé les libéraux, lundi, pour leur menace de vote de confiance.

«Aucun gouvernement dans l’histoire canadienne n’est tombé en raison d’une motion pour créer un comité. Cela signifierait que Justin Trudeau a décidé d’éviter la reddition de comptes, de camoufler sa corruption en [engendrant] des élections non nécessaires en pleine pandémie», a-t-il pesté.

Le leader parlementaire bloquiste, Alain Therrien, a aussi soutenu que les libéraux tentent de se défiler de la controverse en tentant de précipiter des élections.