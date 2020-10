Encore des désinfectants rappelés

Santé Canada a annoncé encore une fois lundi un rappel de désinfectants pour les mains contenant des produits risqués pour la santé.

• À lire aussi: Un antibactérien dans les savons désinfectants inquiète des experts

• À lire aussi: États-Unis: demande d'autorisation de mise sur le marché pour un traitement anti-Covid aux anticorps

• À lire aussi: «J.E» enquête sur l'efficacité des désinfectants

C’est le cas du désinfectant Birds & Bees Distillery 70% Ethyl Alcohol de la compagnie Birds & Bees Winery

qui contient de l’éthanol de qualité technique qui n’est pas autorisé. Ce type d'éthanol n’est pas approprié dans la fabrication de gels destinés au lavage de mains sans l’autorisation préalable de Santé Canada. Ce produit ne contenait pas non plus les énoncés de risque sur l’étiquette.

Deux désinfectants de la compagnie Pure Essentials ont aussi été épinglés par l’organisme fédéral.

Les vaporisateurs Pure Essentials Lavender and Sage Hand Spray with Denatured Ethanol et Pure Essentials Orange and Niaouli Hand Spray with Denatured Ethanol contiennent «des ingrédients inacceptables : le méthanol et l'acétate d'éthyle», a fait savoir Santé Canada par communiqué.