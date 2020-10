Le nouveau programme du préscolaire: un virage nécessaire

Le nouveau programme-cycle d’éducation préscolaire, qui vient d’être adopté par le ministre de l’Éducation, concrétise la volonté collective d’agir tôt pour offrir la meilleure éducation possible aux enfants du Québec et les aider ainsi à la fois à se développer sur le plan personnel et à se préparer pour leur entrée en première année. Le programme met l’accent sur toutes les sphères du développement de l’enfant et le jeu y occupe une place centrale. Les composantes du programme sont organisées de façon à tenir compte des capacités des enfants de 4 ans et 5 ans. Le programme préconise un équilibre entre les activités initiées par l’enfant et celles initiées par l’adulte, ce qui représente un critère de qualité pour un environnement éducatif. Le mandat de ce nouveau programme préscolaire vise à la fois le développement global et la prévention, ce qui permet d’intervenir auprès de tous les enfants, dont ceux qui notamment ont des besoins particuliers.

Dans une perspective d’équité, ce nouveau programme répond donc aussi aux besoins d’un nombre d’enfants non négligeable, qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Au Québec, plus d’un enfant sur quatre vit dans un environnement où l’on retrouve plusieurs facteurs de risque. Cette situation a une incidence sur la préparation à l’école, et ce, tant sur les plans cognitif et langagier que sur le plan socioaffectif. Soulignons qu’il y a également des enfants de milieux favorisés qui commencent l’école avec des lacunes ou des problématiques qui peuvent avoir un impact sur leur trajectoire scolaire. Enfin, le nombre inquiétant d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le taux de décrochage scolaire préoccupant, ainsi que le pourcentage élevé de Québécois ayant un faible niveau de compétences en littératie, font de la prévention dès la maternelle une nécessité scolaire, éducative et sociale.

Plusieurs études internationales et québécoises démontrent que la mise en œuvre, par les enseignantes et autres professionnels, de mesures de prévention de l’échec scolaire dès le préscolaire, en complément à des interventions qui favorisent le développement global des enfants, réduit de façon significative le nombre d’enfants ayant des difficultés en lecture ou de comportement. Un programme visant à la fois le développement global et la prévention est donc positif pour les enfants.

Le nouveau programme-cycle d’éducation préscolaire s’inscrit en cohérence avec les politiques québécoises en éducation, qui soulignent l’importance de la prévention. À ce propos citons la Politique de l’adaptation scolaire de 1999 et la Politique de la réussite éducative de 2017, sans compter le dernier avis en 2020 du Conseil supérieur de l’éducation Le bien‐être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs.

Le précédent programme d’éducation préscolaire 5 ans visait seulement, jusqu’ici, le développement global de l’enfant en formulant des principes larges, sans considération spécifique pour les enfants qui présentent des signes précurseurs de difficulté. Or, l’état des connaissances scientifiques démontre que des interventions préventives pour stimuler précisément l’apprentissage du langage oral et écrit, ainsi que l’apprentissage de compétences sociales, sont nécessaires afin d’obtenir un impact positif et significatif du début à la fin du parcours scolaire.

Tous ces faits soulignent enfin l’importance :

De veiller à ce que les enseignantes soient formées et accompagnées pour l’implantation de ce nouveau programme, tant pour le développement global que pour la prévention universelle et ciblée;

De tenir compte de l’état des connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés, et ce, de façon évolutive;

De développer la collaboration entre les enseignantes du préscolaire, leurs représentantes et représentants, les autres acteurs scolaires, les représentantes et représentants du ministère de l'Éducation, ainsi que les experts scientifiques de l'éducation préscolaire-primaire et de l'adaptation scolaire.

Signataires

MONIQUE BRODEUR, PH.D. Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal, Présidente du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation

Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal, Présidente du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation FRANCE CAPUANO, PH.D. Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal, Membre du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation

Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal, Membre du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation CHRISTA JAPEL, PH.D. Professeure retraitée, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal

Professeure retraitée, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal MARC BIGRAS, PH.D. Professeur titulaire, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

CO-SIGNATAIRES

COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ DE COMPORTEMENT (CQJDC), Julie Beaulieu, Ph.D., Présidente

Julie Beaulieu, Ph.D., Présidente FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT, Nathalie Morel, Vice-présidente à la vie professionnelle, Membre du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation

Nathalie Morel, Vice-présidente à la vie professionnelle, Membre du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION, Caroline Varin, MBA ADM.A. PL.FIN. PMP., Directrice Générale

Caroline Varin, MBA ADM.A. PL.FIN. PMP., Directrice Générale INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE (ITA), Lucille Doiron, M.ED., Directrice Générale

Lucille Doiron, M.ED., Directrice Générale L’ASSOCIATION DES ORTHOPÉDAGOGUES DU QUÉBEC (L’ADOQ), Isabelle Gadbois, Présidente

Isabelle Gadbois, Présidente L’ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC (OOAQ), Paul-André Gallant, MBA, MPO, Orthophoniste, Président

Paul-André Gallant, MBA, MPO, Orthophoniste, Président ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC (OPPQ) , Denis Leclerc, PS. ÉD., Président

Denis Leclerc, PS. ÉD., Président ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC, Dre Christine Grou, Psychologue et Présidente

Dre Christine Grou, Psychologue et Présidente REGROUPEMENT DES COMITES DE PARENTS AUTONOMES DU QUÉBEC (RCPAQ), Marc Etienne Deslauriers et Sylvain Martel, Co-Porte-Paroles

ISABELLE ARCHAMBEAULT, PH.D. Professeure agrégée, École de psychoéducation, Université de Montréal ; MICHEL BOIVIN, PH.D. Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Université Laval ; YOLANDE BRUNELLE, DESS. Chargée de cours et superviseure de stage en éducation préscolaire et en enseignement primaire (ÉPEP), UQAM ; NATHALIE CHAPLEAU, PH.D. Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; MARIE-FRANCE CÔTÉ, PH.D. Professeure, Département didactique des langes, Université du Québec à Montréal ; SYLVANA CÔTÉ, PH.D. Professeure titulaire, École de Santé Publique Université de Montréal, Chercheure CHU Ste-Justine, Directrice du Groupe de Recherche sur l’Inadaptation Psychosociale chez l’enfant ; ÉRIC DION, PH.D. Professeur titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; JO-ANNE DOYON, M.ED. Consultante en éducation, Surintendante Conseil scolaire Viamonde (2012-2016), Membre du Comité de suivi de l’implantation du cycle préscolaire du Ministère de l’Éducation; VÉRONIQUE DUPÉRÉ, PH.D. Professeure agrégée, École de psychoéducation, Université de Montréal ; MYRIAM FONTAINE, PH.D. Professeure, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; CATHERINE GOSSELIN, PH.D. Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal; MICHEL JANOSZ, PH.D. Professeure titulaire, École de psychoéducation, Université de Montréal PAULINE LADOUCEUR, M.ED. Orthopédagogue, Conseillère à la vie pédagogique et professionnelle FSE-CSQ (2007-2012) ; LINE LAPLANTE, PH.D. Professeure titulaire, Département didactique des langes, Université du Québec à Montréal ; SIMON LAROSE, PH.D. Professeur titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval ; ANDRÉ MOREAU, PH.D. Professeur titulaire, Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais ; JULIE POISSANT, PH.D. Professeure, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; FRANÇOIS POULIN, PH.D. Professeur titulaire, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal ; NATHALIE PRÉVOST, PH.D. Professeure, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; MARC ST-PIERRE, M.A. Consultant en éducation, Directeur général adjoint de la Commission, scolaire de la Rivière-du-Nord (2002-2012) ; CATHERINE TURCOTTE, PH.D. Professeure titulaire, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal ; FRANK VITARO, PH.D. Professeur retraité, École de psychoéducation, Université de Montréal